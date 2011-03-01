Сьогодні - День сну

Сьогодні відзначається День сну, оголошений Всесвітнім фондом психічного здоров`я. Цю дату цілком можна назвати професійним святом лікарів, які займаються сомнологією - наукою про сон.

Сомнологія відносно молода наука, особливо для нашої країни. Лікарями-сомнологами доведено, що інформація, яка видається організмом уві сні, свідчить про його стан в цілому. Виходить, що якість нашого сну свідчить про здоров`я організму.

Між тим, на розлади сну страждає мало не половина населення всієї нашої планети. Багато проблем, з якими пацієнти звертаються до лікарів-сомнологів, є досить поширеними.

У цілому ж фахівці рекомендують дотримуватися режиму сну, тобто вставати і лягати в один і той же час. При цьому здоровий сон має тривати не менше восьми годин, хоча пересипати також вважається шкідливим для організму.

Американські вчені також вважають, що півгодинний денний сон не тільки не шкодить здоров`ю, а навіть оберігає від серцево-судинних захворювань. За їх даними, ризик померти від хвороб серця скорочується на 40% для людей, які регулярно сплять вдень.

Фахівці вважають, що якщо спати рівно стільки, скільки необхідно організму, сон стане глибшим, і матиме значну користь для здоров`я. На жаль, в результаті шаленого ритму життя багато людей все менше часу можуть приділяти для свого сну. Було встановлено, що люди у ХХI ст стали спати на 20% менше, ніж у минулому.

Щоб вранці відчувати себе виспаним і бадьорим, потрібно відповідально поставитися до вибору постільної білизни. Звичайно, однією з головних складових такого сну є зручний матрац. Останнім часом одним з найкращих визнано матрац з незалежною пружиною, яка дуже точково розподіляє вагу тіла і надає відпочинку найбільшу комфортність. Зараз існують також і безпружинні матраци.

Що стосується подушки, то її бажано міняти кожні два роки. Це пов`язано з тим, що будь-яка подушка з часом вбирає в себе не тільки рідину, що випаровується з нашого тіла за ніч, але і вбирає в себе численні бактерії та мікроби.

Крім того, психологи рекомендують вибирати постільну білизну заспокійливих кольорів - голубуватих і зеленуватих тонів. І взагалі для солодких снів корисна атмосфера спокійного і розслабленого стану, тому перед сном потрібно обов`язково думати про щось хороше і приємне. Не варто забувати, що здоровий і тривалий сон є запорукою міцного здоров`я і тривалої молодості.

ami-tass.ru