Чим корисні помірні дози алкоголю

Люди, які вживають алкоголь у помірних кількостях / одна порція спиртного в день або рідше /, на 14-25% менше мають ризик щодо розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто взагалі не п`є алкоголю, встановили канадські медики Університету Калгарі. Як стверджують кардіологи, помірне споживання алкоголю - до однієї порції або 15 г алкоголю на день для жінок і до двох напоїв або 30 г алкоголю на день для чоловіків - корисно для серцевого здоров`я. Такі помірні дози алкоголю істотно підвищують рівні "корисного" холестерину в організмі, тим самим надаючи захисний ефект проти хвороб серця.

Лікарі розглянули результати 84 досліджень і проаналізували споживання спиртних напоїв з відомими фізичними маркерами для серцево-судинних захворювань, таких як холестерин, рівень внутрішнього запалення, жирові клітини і стан кровоносних судин. Тип алкогольного напою не впливав на ризик серцевих проблем, але його кількість мала значення: в помірних дозах алкоголь надавав захисний ефект серцю, запобігаючи серцево-судинним розладам.

ami-tass.ru