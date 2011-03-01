Чим небезпечне м'ясо для вагітних?

Нові дослідження свідчать, що зловживання жінки м`ясом під час вагітності призводить до того, що у її сина – майбутнього чоловіка, значно погіршується якість сперматозоїдів. Це відбувається за рахунок впливу шкідливих речовин на якість м`яса.

Корм, яким годують худобу, часто містить високий рівень пестицидів, хімічних речовин, гормонів для стимуляції росту тварин. Ці речовини накопичуються в жирі тварин, а потім впливають на правильне формування репродуктивної системи людини.

Довгострокові дослідження показали, що зловживання матері яловичиною привело до зниження концентрації сперми у синів на 24%. Зараз ця загроза зростає за рахунок розвитку хімічної і аграрної сфери.

likar.info