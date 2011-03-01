Маса тіла 17-річної британки - 254 кг

Британка Джорджія Девіс стала найважчим підлітком в країні - в 17 років її вага досягла 254 кілограмів.

Як пише газета The Sun, раніше дівчина вже намагалася боротися із зайвою вагою - два роки тому, коли вага Джорджії становила 209 кілограми, вона потрапила на лікування в американський табір для товстунів.

За допомогою фахівців табору Джорджії вдалося скинути вагу до 95 кілограмів. Однак після того як дівчина опинилася поза опікою лікарів, вона не змогла знову побороти в собі потяг до неправильного харчування і продовжити заняття спортом. Збільшення ваги викликало ланцюгову реакцію: дівчина замкнулася в собі і почала їсти ще більше. У результаті Джорджія набрала ще 150 кілограмів.

"Всі дзеркала в квартирі я звісила покривалами. Мені огидно дивитися на себе. Я знаю, що моя проблема з харчуванням дуже серйозна, але нічого не можу з собою вдіяти. Чим більше я думаю про свій недолік, тим гірше мені стає", - говорить Джорджія.

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