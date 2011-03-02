Замість ліків - квиток в театр

Лікарі фінського міста Туркові, оголошеного культурною столицею Європи 2011 року, борються з недугами своїх пацієнтів незвичайним чином. Окрім рецепту на ліки, вони видають квиток на спектакль або виставку.

В цілому, згідно з рішенням місцевого муніципалітету, департаменту охорони здоров`я виділено близько 5500 безкоштовних квитків, що дозволяють відвідати близько 50 різних заходів, приурочених до Року культури. На думку медиків, позитивні емоції і нові враження можуть значно поліпшити стан деяких пацієнтів, повідомляє ІТАР-ТАРС.

«Давно відомо, що мистецтво позитивним чином позначається на самопочутті людини. У зв`язку з цим ми вважаємо міські установи охорони здоров`я природним каналом розповсюдження квитків на культурні заходи для тих, кому це реально необхідно», - коментує керівник муніципальної ради Юхані Леппя.

Відомо, що право роздавати квитки одержали дев`ять клінік Туркові. Лікарі видають квитки в кінці прийому. При цьому в ході самого прийому вони повинні визначити, якого роду подія найкращим чином підійде пацієнтові. Фахівці підкреслюють: дана ініціатива є одним з практичних втілень девізу 2011 року – «Культура чинить добро».

focus.ua