Люди з низькою самооцінкою частіше критикують оточуючих

Коли люди недооцінюють свої здібності, вони з більшою ймовірністю виявляють упереджене ставлення до оточуючих, стверджують психологи Каліфорнійського університету / США /. За їх словами, думаючи про себе погано, людина намагається очорнити або применшити гідність інших людей, тим самим підвищуючи свою самооцінку.

Для отримання таких висновків фахівці провели тести для оцінки автоматичної реакції людей на слова і/або зображення. Учасників просили дивитися на монітор комп`ютера, в той час як на екрані показували серію слів з позитивним і негативним значенням і фотографії осіб. Люди повинні були натискати ті чи інші кнопки при появі на моніторі негативних або позитивних слів і темношкірих або білих осіб. Фахівці визначали рівень упередження у людей досить простим чином: якщо учасники мають негативні асоціації щодо людей з темною шкірою, їм важче виконувати поставлені в експерименті завдання. У другому експерименті добровольцям пропонували самим написати творче есе і потім оцінити роботи інших. При цьому дослідники навмисно занизили деяким учасникам оцінки, щоб зрозуміти, як вони зреагують на таку ситуацію і як у такому разі будуть розглядати чужі роботи.

Дослідники помітили, що низька самооцінка у людей активує в них зайвий критицизм і негативну думку про оточуючих, причому чим нижче самооцінка, тим важче людині впоратися з упередженням у ставленні до чужих здібностей і талантів. Проблема в тому, кажуть психологи, що розум таких людей починає робити акценти тільки на чужих помилках і негативних аспектах у формуванні думки.

ami-tass.ru