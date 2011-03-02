Година розмов по мобільному телефону змінює роботу мозку

Суперечки, що не стихають, у медичному співтоваристві про шкоду або нейтральність мобільних телефонів, породжують все нові дослідження щодо взаємозв`язку здоров`я і магнітного випромінювання. На цей раз американські неврологи виявили, що використання мобільного телефону протягом часу, близького до години, підвищує метаболізм глюкози в головному мозку в ділянці, що розташована найближче до телефонної антени.

Істотне зростання кількості людей у світі, які щодня користуються мобільним зв`язком, викликає занепокоєння в медичному співтоваристві щодо потенційно небезпечних наслідків впливу радіочастотних електромагнітних полів. Особливе занепокоєння викликає ймовірність канцерогенного ефекту від електромагнітного випромінювання стільникових телефонів. Проте до цих пір залишається неясним, чи приводять мобільні телефони до ризику розвитку пухлини головного мозку, тому що кожен раз вчені отримують різні результати досліджень цього взаємозв`язку.

Американські клініцисти з Національного інституту здоров`я перевірили дію мобільних телефонів на мозок, провівши його сканування. Дослідники виміряли метаболізм глюкози в мозку два рази при активації телефону протягом 50 хвилин і в той час, коли телефон був вимкнений. Зафіксовано, що метаболізм у ділянці мозку, розташованій при розмові по телефону ближче до антени, або до орбітофронтальної кори та скроневої звивини, значно вище - приблизно на 7 відсотків. Це означає, що дія електромагнітних хвиль від телефону викликає зростання метаболізму глюкози у цих мозкових ділянках. На думку фахівців, результати означають, що наш мозок все ж чутливий до впливу стільникового телефону при тривалому періоді використання.

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