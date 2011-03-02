Кедрові голки - надпотужний антибіотик

Учені з університету Міссурі виявили в голках східного червоного кедра могутній антибіотик, який легко вбиває навіть стійкий до лікування стафілокок.

Дослідники виділили і ізолювали 17 біоактивних сполук, здатних впоратися з бактерією. Найближчим часом вони планують знайти ще, передає Newsru з посиланням на Science Daily.

Щоб убити резистентний стафілокок, було потрібно п`ять мікрограмів активної речовини з голок. Учені вже протестували ефективність на багатьох штамах і отримали позитивний результат.

«Кедр - це зручне джерело антибіотика, який можна одержувати природним чином щороку. При цьому немає необхідності рубати ціле дерево», - прокоментував один з дослідників Брайан Томпсон.

Стафілокок – бактерія, що швидко мутує, виробила несприйнятність до більшості медикаментів. Іноді інфекція вражає тільки шкіру, але в окремих випадках ймовірний розвиток синдрому токсичного шоку і пневмонії.

До речі, крім антибактеріальних властивостей, виділені сполуки демонстрували і протиракові, убивши злоякісні клітини в тілі лабораторних мишей. Природну знахідку можна ще використовувати як засіб проти вугрового висипу.

focus.ua