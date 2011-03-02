Мед покращує пам'ять

Дослідники з Нової Зеландії стверджують, що мед здатний знімати відчуття тривожного стану і покращувати пам`ять.

Учені провели експеримент, в якому випробували ефективність меду на лабораторних щурах, повідомляє medicinform.net. Виявилось, що гризуни, що сиділи на медовій дієті, проявляли високу активність і кмітливість, їх просторова пам`ять була краща, ніж у щурів, що вживали сахарозу, і що знаходяться на дієті без вмісту цукру.

З погляду медицини, мед - це легкозасвоювані вуглеводи і біологічно цінні речовини. Мед і супутні йому продукти (прополіс, маткове молочко, квітковий пилок) давно відомі в медицині своїми цілющими властивостями.

focus.ua