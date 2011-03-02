Хвороби можна виявити за довжиною пальців

Не виключено, що в майбутньому лікарі, оглядаючи незнайомого пацієнта насамперед звертатимуть увагу на його пальці. Як пише Daily Mail, все більше фахівців погоджуються з тим, що довжина пальців на руках може вказувати на те, до яких захворювань схильна людина.

Найбільш інформативним є співвідношення довжини вказівного і безіменного пальця. Як вважає професор біології в університеті Суонсі та автор монографії на тему діагностики по руках Джон Меннінг, людям з різним співвідношенням безіменного і вказівного пальців властиві різні захворювання.

Дослідження, що проводилися у Великій Британії і США, демонструють, що пацієнти, у яких довший безіменний палець, більш схильні до остеоартрозу, простуд, аутизму, а також анорексії. У той же час, вони менше ризикують стати завзятими курцями або захворіти на булімію.

Тим, у кого вказівний палець довший за безіменний, варто побоюватися раку грудей і шийки матки, сінної лихоманки, різних алергій і астми. Крім того, серед таких людей більше поширені ранні інфаркти. При цьому чоловіки з довгим вказівним менше ризикують захворіти на рак простати.

Чим саме пояснюється залежність "клінічної картини" від довжини пальців, поки не дуже зрозуміло. Лікар Меннінг схильний вважати, що вся справа у розвитку плоду - саме в утробі визначається, який палець буде довший. Все залежить від того, які гормони діють на зародок. Чоловічий гормон тестостерон подовжує вказівний палець, жіночий гормон естроген - безіменний. Разом з тим гормони визначають розвиток плоду - в тому числі і те, до яких захворювань він буде схильний, а до яких, навпаки, несприйнятливий.

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