Семирічна дівчинка прийняла пологи у своєї матері

7-річній англійці Лорен Бурман з міста Ротерем в графстві Йоркшир мимоволі довелося стати акушеркою, коли у її матері, 28-річної Клер Бурман, почалися швидкоплинні пологи.

Як розповідає Клер, не дивлячись на біль і страждання під час появи на світ її другої дитини, вона відзначила, що Лорен була серйозною і зібраною. «Вона уклала мене на ліжко і допомагала дитині з`явитися на світ. Лорен тримала головку немовляти, і воно благополучно народилося тільки завдяки їй».

Проте, на цьому історія не закінчилася. Дівчинка, що народилася, не дихала, але Лорен встигла покликати сусідку, разом з якою вони розплутали пуповину, що обвилася навколо шиї новонародженої, і тим самим допомогли зробити малятку перший вдих і закричати.

Коли приїхала бригада лікарів, їм залишилося тільки відвезти породіллю з новонародженою дівчинкою, яку назвали Чарлі, в пологовий будинок.

Лорен гордиться тим, що Чарлі з часом дізнається, що першою людиною, яка її зустріла в цьому світі, був не доктор, а старша сестра, яка тепер серйозно збирається після закінчення школи вступати до університету на медичний факультет.

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