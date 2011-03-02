Очні краплі ледь не убили дівчину

Про те, що побічні ефекти від ліків бувають жахливі, свідчить випадок, що відбувся у Великобританії. Очні краплі Optrex, що продаються без рецепту у всіх аптеках, трохи не стали причиною болісної смерті британської дівчини.

Всього декілька крапель було достатнє нещасній, щоб розвинулася страшна алергічна реакція на компоненти медпрепарату. Її шкіра з голови до ніг стала покриватися струпами і відвалюватися шарами.

Три тижні реанімації, два місяці загальної терапії і, як говорять лікарі, справжнє диво, дівчина одужала. Реакцією на прості краплі від свербіння в очах став розвинутий у неї синдром Стівенса-Джонсона.

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