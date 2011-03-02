Очні краплі ледь не убили дівчину
13:19, 02 березня 2011Зарубіжні новини
0
Вона вкрилася струпами...
Про те, що побічні ефекти від ліків бувають жахливі, свідчить випадок, що відбувся у Великобританії. Очні краплі Optrex, що продаються без рецепту у всіх аптеках, трохи не стали причиною болісної смерті британської дівчини.
Всього декілька крапель було достатнє нещасній, щоб розвинулася страшна алергічна реакція на компоненти медпрепарату. Її шкіра з голови до ніг стала покриватися струпами і відвалюватися шарами.
Три тижні реанімації, два місяці загальної терапії і, як говорять лікарі, справжнє диво, дівчина одужала. Реакцією на прості краплі від свербіння в очах став розвинутий у неї синдром Стівенса-Джонсона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter