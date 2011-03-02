Докори подружжя можуть довести до ранньої смерті

Дослідники з Данії встановили, що постійне бурчання і причіпки чоловiка (або дружини) сприяє значному зменшенню тривалості життя другого партнера.

Подвоює цей ризик ведення домашнього господарства чи виховання дітей, повідомляє Raut. Як показали результати роботи вчених, регулярні сварки і суперечки з коханою людиною приблизно на 60% збільшують вірогідність розвитку серйозних захворювань серцево-судинної системи, зокрема, стенокардії та інсульту.

На думку медиків, основною причиною почастішання випадків подібних порушень є перманентний стрес, пов`язаний з постійними вимогами і причіпками з боку кого-небудь з членів сім`ї. Крім того, значну роль можуть грати й індивідуальні особливості характеру. В опитуванні, присвяченому стану здоров`я і взаєминам з близькими, ініціаторами якого стали фахівці Копенгагенського університету, взяли участь 4500 проживають у Данії чоловіків і жінок.

Згідно з даними, отриманими в ході анкетування, ризик захворювань серця для тих людей, які змушені вислуховувати докори партнера, збільшується. При цьому дана тенденція виявилася однаковою мірою актуальною у відношенні представників обох статей.

7day.org.ua