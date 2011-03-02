У Мубарака - рак

Екс-президент Єгипту Хосні МУБАРАК лікується у військовому госпіталі у Саудівській Аравії, повідомляє єгипетська газета «Аль-Ахбар», яка вважається рупором уряду.

За даними газети, Х.МУБАРАК має проходити один раз на п`ять днів по одній годині курс хіміотерапії в госпіталі міста Табук. Діагноз пацієнта, за інформацією видання, – коліт і рак підшлункової залози, відзначає «Газета.ру».

Окремі члени сім`ї Х.МУБАРАКА проживають поряд з ним на території госпіталю.

У вівторок інша газета - «Аль-Яум ас-сабіа» повідомила, що колишнього президента Єгипту доставлено на лікування в одну з єгипетських лікарень. Видання відзначало, що Х.МУБАРАК нібито таємно планував вилетіти на приватному літаку до Саудівської Аравії, але йому було відмовлено в цьому у зв`язку з підписаним гепрокурором Єгипту розпорядженням про заборону на виїзд.