Російські вчені вперше створили "штучну печінку"

Нова розробка дозволить багатьом пацієнтам дочекатися трансплантації печінки. Ця технологія поки не має аналогів у Росії.

Російські вчені винайшли "штучну печінку", яка допоможе продовжити життя пацієнтам з печінковою недостатністю.

"Штучна печінка" - це умовна назва установки, яка очищає організм від токсинів. Проходячи через спеціальний фільтр, кров повертається назад. Процедура триває в середньому дві години.

Над створенням приладу працювали фахівці лабораторії "Штучні органи і клітини" Південно-Уральського наукового центру РАМН.

Процедура багато в чому нагадує гемодіаліз нирок. Єдина відмінність: замість сольового розчину тут міститься особливий біологічний компонент. Він не вимивається і постійно очищається. Ця розробка дозволить багатьом пацієнтам дочекатися трансплантації печінки, підкреслюють експерти.

Наразі установку вже випробували в ході декількох операцій пацієнтів з гострою печінковою недостатністю.

Челябінська технологія поки не має аналогів у Росії. Найближчим часом дослідники планують удосконалити розробку, встановивши в ній резервуар з екстрактом свинячої печінки. Це дасть можливість корисним речовинам з неї надходити в організм людини.

Раніше вдалося виростити в лабораторії працюючий трансплантат печінки американським ученим з Медичної школи Гарварду.

tsn.ua