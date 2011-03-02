Кількість біженців з Лівії досягла 140 тисяч осіб

На кордоні величезний натовп

Кількість біженців з Лівії досягла 140 тисяч осіб, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». Приблизно половина опинилася на території сусіднього Тунісу, передає телеканал "Аль-Джазіра". З лівійського боку на кордоні зібрався величезний натовп. Туніські прикордонники періодично стріляють у повітря, намагаючись контролювати потік біженців на переході. Співробітники Управління Верховного комісара ООН з біженців розбили біля прикордонного пункту наметовий табір, здатний вміщати 10 тисяч осіб.

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