Кількість біженців з Лівії досягла 140 тисяч осіб
17:22, 02 березня 2011Зарубіжні новини
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На кордоні величезний натовп
Кількість біженців з Лівії досягла 140 тисяч осіб, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Приблизно половина опинилася на території сусіднього Тунісу, передає телеканал "Аль-Джазіра". З лівійського боку на кордоні зібрався величезний натовп. Туніські прикордонники періодично стріляють у повітря, намагаючись контролювати потік біженців на переході.
Співробітники Управління Верховного комісара ООН з біженців розбили біля прикордонного пункту наметовий табір, здатний вміщати 10 тисяч осіб.
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