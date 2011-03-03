Які насіння стримують розвиток ракових пухлин

Американські фахівці з університету Іллінойсу виявили дивовижні властивості лляного насіння. З`ясувалося, що даний продукт здатний стримувати пухлини молочних залоз, яєчників, кишечника, шкіри і легень.

Дослідження проводилося на курах. Протягом року піддослідним у раціон додавали насіння льну. У підсумку, кількість пухлин у птахів навіть на останній стадії істотно скоротилося. До того ж, у птиці зросла вага, практично досягнувши здорових показників.

Якщо дані дослідження будуть підтверджені у випробуваннях на людях, лляне насіння зможуть застосовувати як допоміжний засіб при лікуванні раку.

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