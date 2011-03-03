Рак віддає перевагу людям з II групою крові

Фахівці Пенсільванського Університету продовжили ряд досліджень по групах крові і схильності до тих або інших захворювань залежно від цього чинника.

Люди з 1-ою групою крові, стверджують дослідники, схильні до хвороб шлунку, зате ризик розвитку хвороб серця і малярії у них нижчий, ніж у інших.

Рак шлунку частіше «вибирає» жертвою людей з 2-ою групою крові. Це означає, що зловживання алкоголем і сигаретами може мати для них плачевні наслідки.

Жінки з 3-ою і 4-ою групами мають схильність до хвороб яєчників і підшлункової залози. Носійки четвертої групи також мають підвищений ризик пізнього токсикозу під час вагітності, пише COMMENTSUA.

newsland.ru