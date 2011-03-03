Оптимізм рятує від смерті

Пацієнти з хворобами серця мають більше шансів вижити, якщо будуть позитивно дивитися на світ і вірити у своє швидке одужання. Оптимізм допомагає вести нормальний спосіб життя і захищає від ризику передчасної смерті, повідомляють американські вчені.

Оптимізм позитивно впливає на фізичне здоров`я людей із серцево-судинними захворюваннями, повідомляють вчені з університету Дюка, США. У їх дослідженні взяли участь 2800 пацієнтів, кожний з яких заповнив анкету з питаннями про їх віру в своє одужання і перспективи швидкого повернення до нормального життя. Через 15 років 1637 пацієнтів померло, причому 54% з них - від хвороб серця. Хворі, які були оптимістами, мали на 30% більше шансів залишитися в живих, а підвищений ризик передчасної смерті серед песимістів виявився значним, навіть коли дослідники врахували такі чинники ризику, як тяжкість захворювання, вік, стать, дохід, психічний стан і соціальна підтримка.

«Наша робота унікальна, оскільки показує, що ставлення пацієнта до своєї хвороби не тільки впливає на його здатність повернутися до нормального життя, але і здоров`я, і шанси на виживання», - розповідають автори роботи. Можливо, оптимісти по-іншому ставляться до лікування, вчасно приймаючи ліки і не забуваючи про приписи лікарів, у той час як песимісти відчувають постійний стрес і напруження, руйнівні для організму.

«Наш порада така: постарайтеся позитивно оцінювати своє майбутнє, і це не тільки допоможе вам стати на ноги, але і продовжить ваше життя», - підсумовують дослідники.

medportal.ру