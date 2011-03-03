Як правильно приймати вітаміни

Перед прийомом полівітамінів не завадить попередня консультація у фахівця. Але, чого гріха таїти, з такого, як здається, дріб`язкового приводу в поліклініку мало хто піде. А тому не завадить знати основні правила прийому вітамінних комплексів.

№ 1. Відчуття міри. Правило «що більше - то краще» відносно вітамінів не працює. Їх цілорічний прийом не тільки не захистить організм від вірусів, а й може вкласти на лікарняне ліжко. Уважно читайте інструкцію-вкладиш. Препарати мають різну дозування і, відповідно, термін прийому. У середньому, це від 2-х до 6-ти тижнів. Перерва між курсами, щонайменше, місяць.

№ 2. Підміна понять. Основою профілактики захворювань перед зимовим сезоном повинні бути натуральні вітаміни, отримані зі звичайних продуктів. Вітамінний комплекс - це зручно і корисно, але замінити і цінність природних джерел неможливо.

№ 3. У чергу! Ні в якому разі не поєднуйте прийом різних вітамінних комплексів. Наприклад, якщо для підтримки жіночого здоров`я ви систематично приймаєте вітамін Е, то з переходом на полівітаміни його потрібно виключити, надлишок нашкодить.

№ 4. Лікарняна картка. При схильності до алергії або наявності серйозних захворювань (виразка, діабет тощо) консультація з лікарем не просто бажана, а необхідна.

№ 5. Етикетка. Перше правило при виборі полівітамінів - це надійність фірми-виробника, яка повинна працювати відповідно до міжнародного стандарту GMP.

№ 6. Простота - запорука здоров`я. Що менше підсолоджувачів, барвників та інших добавок входить до складу вітамінного драже, то краще.

№ 7. Мамам на замітку. Самолікування (навіть якщо мова йде про прийом простих вітамінів) абсолютно неприйнятно для вагітних. Майбутні мами нерідко самостійно призначають собі полівітаміни або навмисно завищують дози препаратів, прописаних лікарем. І те, й інше загрожує гіпервітамінозом, наслідки якого набагато страшніше запаморочень і свербіння тіла. Подібна ведмежа послуга може спровокувати серйозні відхилення у розвитку плоду.

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