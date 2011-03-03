Чим корисний денний сон

Денний сон може благотворно впливати на здоров`я серця і судин, вважають лікарі Ріен Бріндлі і Сара Конклін з Коледжу Аллегейні (Пенсільванія, США).

Вони перевірили, як денний сон впливає на відновлення серцево-судинної системи після стрес-тесту в лабораторних умовах. 85 здорових студентів університету були поділені на дві групи: членам однієї давали 60-хвилинну перерву протягом дня, коли вони могли поспати, а друга такої можливості не мала.

Піддослідні заповнили анкети, щоб учені могли оцінити якість сну, і виконали завдання на серцево-судинну реактивність. Протягом усього експерименту через рівні проміжки часу учасникам заміряли артеріальний тиск і частоту пульсу.

І ось результат: у піддослідних, які спали вдень хоча б 45 хвилин, артеріальний тиск після психологічного стресу було нижчий. З`ясувалося також, що денний сон має зміцнює і захисну дію на організм.

Словом, наука настійливо рекомендує робити перерви на денний сон, особливо тим, у кого підвищений ризик серцево-судинних захворювань, а також людям, які сплять вночі недостатньо.

Занадто тривалий робочий день, позмінна робота, посилення тривожності і звичка допізна засиджуватися перед телевізором або комп`ютером - все це погано відбивається на нічному сні має тривалий негативний вплив на здоров`я (наприклад, збільшується ймовірність розвитку гіпертонії і серцево-судинних проблем). Середня тривалість нічного сну у сучасної людини майже на дві години менше, ніж була 50 років тому.

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