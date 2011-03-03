Дієта з лободи - секрет здоров'я стародавніх інків

Новим трендом серед прихильниць здорового способу життя стала їжа, яку, як вважається, вживали індіанці інки, що жили в давнину на території сучасної Південної Америки. Основним продуктом, що входить в їх раціон, була квіноя, або рисова лобода – зернова культура, що виростає в Андах.

Рисова лобода (сородичка нашої рідної лободи, яку наші предки дуже цінували як продукт харчування) достатньо невибаглива до кліматичних умов і здатна переносити тривалі засухи.

Стародавні інки називали цю рослину матір`ю всіх злаків і настільки цінували, що навіть сіяли тільки за допомогою інструментів, виготовлених із золота. Його додають в супи, пироги, використовують для приготування ризотто, пасти, лазаньї і багатьох інших страв.

На думку фахівців Асоціації виробників квіноя, саме у цього злака є всі шанси стати їжею майбутнього. Так, його можна використовувати і як основний продукт для космонавтів, пише Raut.ru.

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