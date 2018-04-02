Які вправи подовжують життя

Користь спорту можна побачити наочно: миші-бігуни зберегли молодість і здоров`я, незважаючи на генетичну схильність до швидкого старіння і хвороб. Старіння організму пов`язане з комплексними молекулярними, генетичними і клітинними перебудовами. Старіючі хромосоми накопичують мутації, а молекулярні каскади збиваються з колишнього ритму або шляху, через що клітини втрачають здатність адекватно реагувати на небезпеку або забезпечувати клітку необхідною енергією. У результаті хворі клітини залишаються жити, а молоді і здорові гинуть.

Енергетичні станції

Біологи розглядають кілька теорій старіння, які, безумовно, взаємопов`язані і лежать в основі глобальної перебудови всього організму. Одна з них - мітохондріальна. Відомо, що у "енергетичних станцій клітин" (мітохондрій) є своя ДНК (мтДНК). Вчені вважають, що старіння пов`язане з мутаціями мтДНК та дисфункцією клітинних "енергетичних станцій". Так, достовірно доведено, що онкологічні пухлини, діабет другого типу, нейродегенеративні зміни, серцево-судинні і психіатричні захворювання, м`язова дистрофія та інші "атрибути" старіння розвиваються через мітохондрії, які з різних причин (зокрема і через мутації мтДНК) не справляються зі своїми функціями. Вчені відзначають, що люди самі псують здоров`я своїх "енергетичних станцій": пасивний спосіб життя і надлишок калорій вбивають мітохондрії. Збільшити кількість і якість мітохондрій можна фізичними вправами.

Мітохондрії зберігають здоров`я

Дослідники з університетів Канади і США під керівництвом Марка Тарнопольського (Mark A. Tarnopolsky) з Університету Макмастера (McMaster University) провели експеримент, в якому показали, що регулярні фізичні вправи відновлюють мітохондрії і зберігають (зміцнюють) здоров`я.

Для дослідження біологи використовували мишей, схильних до передчасного старіння через високий рівень мутацій в мтДНК (генотип мишей - PolG). У перші три місяці експерименту вчені помістили тварин в абсолютно однакові умови, що не підривали здоров`я. Далі деякі гризуни примусово зайнялися спортом: тричі на тиждень вони вправлялися на бігових доріжках. Решта просто жили. Ще через три місяці вчені порівняли зовнішні та фізичні дані бігунів, ледарів і диких мишей.

Виявилося, що миші-"спортсмени" зберегли молодість і здоров`я, порівняно з показниками диких тварин. Зате пасивні гризуни сильно здали: миші посивіли, облисіли, втратили м`язову масу і здатність до запліднення (фертильність). Ретельний огляд показав, що у мишей-ледарів дегенерувала нервова система, зменшився обсяг і маса мозку, серце патологічно збільшилося, рівень гемоглобіну в крові впав... Одним словом, за півроку пасивні миші стали старими. Причому, їм не допомагали навіть харчові добавки та вітаміни. До речі, активні миші продовжували вправлятися ще два місяці після контрольних замірів. А пасивні померли майже одразу.

ДНК омолодилася

За результатами генетичного аналізу вчені дійшли висновку, що регулярні фізичні вправи зберігають здоров`я і подовжують життя на генетичному рівні: "У активних мишей рівень мутацій в ДНК не досягав тієї критичної позначки, після якої нуклеотидні зміни дають про себе знати всьому організму. Мітохондрії морфологічно і функціонально залишалися повноцінними ", - пишуть автори дослідження.

Вчені описують молекулярні тонкощі оздоровлюючого впливу регулярних фізичних вправ на витривалість і вважають, що через деякий час результати дослідження будуть використані в медицині. Наприклад, для лікування м`язової дистрофії, незв`язаної з банальною лінню або недостатнім харчуванням. "Спорт має стати невід`ємною частиною життя", - підсумовують автори дослідження, звертаючи увагу, що не варто очікувати від фармакологів "пігулки молодості".

infox.ru