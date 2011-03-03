Цілющі властивості ромашки

Ромашка - ніжна рослина з дивовижними цілющими властивостями. Вона широко застосовується як в традиційній, так і народній медицині, косметології. Ще за стародавніх часів ромашку використовували для лікування багатьох жіночих захворювань.

Парові інгаляції допомагають при захворюваннях бронхів і носоглотки. Корисно при тривалій нежиті подихати парою над каструлькою з киплячим настоєм ромашки. При цьому бажано накритися рушником.

Як протизапальний засіб, ромашку можна використовувати у вигляді ванн і примочок. Ромашкові ванни допомагають при ревматизмі, подагрі, пітливості ніг. Необхідно спочатку приготувати настій з квіток ромашки. 5 столових ложок квіткових кошиків залити 1 літром кип`ятку, настояти годину, процідити і потім можна додавати у ванну або невелику миску, якщо ви робите процедури на ногах.

Ромашка - прекрасний антисептик. Настоєм ромашки корисно проводити полоскання ротової порожнини. Слабким розчином ромашки можна промивати очі, якщо у вас початкова стадія кон`юнктивіту, запалення або втома очей. Як дезинфікуючий засіб примочки з ромашки можна використовувати при ранах, опіках, гнійних наривах, фурункулах.

У гінекології великою популярністю користуються сидячі ромашкові ванни і спринцювання відваром ромашки. Такі процедури попереджають розвиток запальних процесів в жіночих статевих органах, а так само є відмінними доповнення до основного медикаментозного лікування.

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