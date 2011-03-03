У мозку сліпих людей працює унікальний механізм

У людей з вродженою сліпотою мозок використовує для обробки мовної інформації не тільки "профільні"ділянки, але ті, що відповідають за зорові образи, повідомляє РИА "Новости".

Треба сказати, раніше проведені пошуки вже доводили, що у сліпих від народження людей при читанні текстів, записаних шрифтом Брайля, підвищувалася активність у ділянках потиличної кори, пов`язаних із зором. Проте лише Марині Бідно з Массачусетського технологічного інституту і її колегам вдалося показати сам механізм роботи мозку.

Як виявилося, в подібній ситуації він використовує не задіяні ділянки для обробки мовних сигналів. Виходить, окремі зони, які відповідають за зір, іноді можуть переключатися на обробку іншого роду інформації.

Тестування 32 добровольців, 10 людей з яких були сліпі від народження або втратили зір у ранньому дитинстві, дозволило вченим припустити наступне: якщо "зорові" ділянки мозку беруть участь в обробці мовної інформації, то їх активність підвищується, коли людина чує нормальну мову.

У свою чергу, магнітно-резонансна томографія підтвердила дане припущення, спростовуючи точку зору, згідно з якою еволюційно мова закріпилася лише в певних ділянках мозку, які відрізняються унікальною мікроструктурою.

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