Топ-10 найшкідливіших продуктів для організму

Дієтологи склали список найбільш шкідливих для організму продуктів, які призводять до ожиріння, до серцевих захворювань, до хвороб шлунково-кишкового тракту та вкорочують життя людини.

1. Жувальні цукерки, пастила, "мейбони", "чупа-чупси". Вони містять величезну кількість цукру, хімічні добавки, барвники, замінники і так далі.

2. Чіпси дуже шкідливі для організму. Чіпси - це не що інше, як суміш вуглеводів і жиру в оболонці фарбників і замінників смаку. Так само нічого доброго не принесе поїдання картоплі-фрі.

3. Солодкі газовані напої - суміш цукру, хімії і газів сприяє швидкому розподіленню шкідливих речовин в організмі. Газовані солодкі напої шкідливі і високою концентрацією цукру - в еквіваленті чотири-п`ять чайних ложок, розбавлених в склянці води. Тому, вгамувавши спрагу такою газованою водою, ви вже через п`ять хвилин знову захочете пити.

4. Шоколадні батончики. Це гігантська кількість калорій у поєднанні з хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами.

5. Сосиски і ковбаси. М`ясні делікатеси залишаються одними з найшкідливіших продуктів. Вони містять так звані приховані жири (свиняча шкірка, сало, жир), все це завуальовується ароматизаторами і замінниками смаків. Багато виробників м`ясних виробів використовують трансгени. Так, сосиски, сардельки, ковбаси на 80% складаються з трансгенної сої.

6. Жирне м`ясо сприяє утворенню бляшок холестеринів на судинах, що прискорює старіння організму і веде до виникнення серцево-судинних захворювань.

7. Майонез. Майонез дуже калорійний продукт, окрім цього містить величезну кількість жирів і вуглеводів, а також барвники, підсолоджувачі, замінники і так далі. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки, в широкому асортименті представлені на прилавках магазинів.

8. Локшина швидкого приготування. Все це суцільна хімія, що завдає безсумнівної шкоди вашому організму.

9. Сіль. Сіль знижує тиск, порушує кислотно-сольовий баланс в організмі, сприяє скупченню токсинів. Тому, якщо відмовитися від неї ви не в силах, то, як мінімум, намагайтеся не вживати її у великих кількостях.

10. Алкоголь. Навіть у мінімальних кількостях заважає засвоєнню вітамінів. Крім того, алкоголь дуже калорійний.

tsn.ua