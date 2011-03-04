Чому щасливі люди живуть краще і довше

Американські дослідники під час оглядового вивчення понад 160 досліджень про зв`язок позитивного ставлення до життя зі здоров`ям і довголіттям людини з`ясували, що щасливі люди живуть краще і довше.

За словами почесного професора психології Університету Іллінойса Еда Дінера, були і декілька досліджень зі зворотнім результатом, однак переважна більшість підтримує думку, що щастя пов`язане зі здоров`ям і довголіттям.

На оглядовому вивченні розглянули вісім різних типів тривалих досліджень і експериментів як на людях, так і на тваринах.

Наприклад, в одному дослідженні взяли участь п`ять тисяч студентів, за якими в результаті спостерігали протягом 40 років. З`ясувалося, що найбільш песимістичні з них вмирали раніше.

Ще одне дослідження показало, що позитивний настрій зменшує кількість пов`язаних зі стресом гормонів, а також підсилює імунні функції організму.

Зараз в основному всі фокусують увагу на зайвій вазі, курінні, звичках щодо їжі та заняттях спортом, може, саме час додати до цього списку пункт будь щасливим і уникай злості й депресій", - підсумував Дінер.

Нагадаємо, раніше вчені з Європи і Австралії протягом 24 років проводили опитування серед мешканців своїх країн з метою вивести формулу щастя. По закінченню дослідження, вчені прийшли до висновку, що стати щасливим під силу будь-якій людині.

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