Як позбавитися зморшок під очима?

При набряклості повік і мішках під очима хороший ефект дає маска з суміші столової ложки натертої на тертці сирої картоплі, чайної ложки пшеничного борошна і двох чайних ложок молока. Суміш нанести товстим шаром на шматок марлі, який потім прикласти до очей на 10-15 хвилин.

Картоплину відварити в мундирі. Коли вона стане теплою, розрізати ножем і прикласти на 30-40 хвилин до очей. Маска зменшує набряки під очима.

При зморшках, що з`явилися, під очима допомагає наступний рецепт. Дві чайні ложки сметани змішати з однією чайною ложкою розтертої зелені петрушки. Цю суміш накласти на 20-30 хвилин на повіки, потім змити прохолодною водою.

Якщо вранці повіки набрякають, можна зробити компреси з настою ромашки: столова ложка суцвіть залити склянкою кип`ятку, дати настоятися 15-20 хвилин. Ватяні диски змочити в процідженому настої і накласти на повіки. Виконати таку процедуру кілька разів і через 20-30 хвилин набряклість мине.

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