Морквяний торт - джерело вітаміну А

Інгредієнти 250 г цукру

200 г вершкового масла або маргарину

3 яйця

450 г моркви, натертої на дрібній тертці

10 г розпушувача (або 1 ч.л. гашеної соди)

350-400 г борошна

Крем:

200 г сметани

100 г цукру

Рецепт приготування Масло розтерти з цукром. Додати яйця, перемішати. Додати моркву, добре перемішати. Додати розпушувач і борошно, замісити некруте тісто. Випекти два коржі.

Випікати в змащеній олією формі (у мене форма діаметром 26 см), при температурі 180 градусів протягом 30-35 хвилин.

Щоб перевірити, готовий корж чи ні, його треба проткнути зубочисткою (або сірником), якщо вона суха - корж готовий.

Приготувати крем.

Збити сметану з цукром до зникнення крупинок. Готові коржі змастити кремом.

say7.info