Морквяний торт - джерело вітаміну А
11:31, 04 березня 2011Зарубіжні новини
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Смачно і корисно
Інгредієнти 250 г цукру
200 г вершкового масла або маргарину
3 яйця
450 г моркви, натертої на дрібній тертці
10 г розпушувача (або 1 ч.л. гашеної соди)
350-400 г борошна
Крем:
200 г сметани
100 г цукру
Рецепт приготуванняМасло розтерти з цукром. Додати яйця, перемішати. Додати моркву, добре перемішати. Додати розпушувач і борошно, замісити некруте тісто. Випекти два коржі.
Випікати в змащеній олією формі (у мене форма діаметром 26 см), при температурі 180 градусів протягом 30-35 хвилин.
Щоб перевірити, готовий корж чи ні, його треба проткнути зубочисткою (або сірником), якщо вона суха - корж готовий.
Приготувати крем.
Збити сметану з цукром до зникнення крупинок. Готові коржі змастити кремом.
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