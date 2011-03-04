На кордоні Тунісу з Лівією можуть виникнути спалахи епідемій - ВООЗ

Нинішня ситуація на тунісько-лівійському кордоні загрожує спалахами епідемій. Про це заявив журналістам помічник генерального секретаря Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/ Ерік Ларош.

"Санітарна ситуація на кордоні Тунісу з Лівією може призвести до спалахів епідемій," - підкреслив він. В даний час, повідомив Ларош, гуманітарні організації активно працюють над направленням туди медикаментів і підсилюють матеріально-технічне забезпечення на місці. Визначаються можливості щодо використання кораблів та авіації Євросоюзу для доставки спецвантажів.

Понад 90 тисяч людей знайшли тут притулок, рятуючись від насильства в Джамахірії. ЄС на термінову евакуацію іноземних громадян на батьківщину виділив 30 млн євро. Операцію з вивезення єгиптян вже розпочато. Підтримку біженцям і забезпечення порядку на кордоні організовують підрозділи міністерства національної оборони Тунісу.

Місцеве представництво ВООЗ здійснює моніторинг епідеміологічної обстановки на кордоні та стан здоров`я біженців. Багатьом не вистачає місця в наметах і люди змушені спати на землі. Фіксуються захворювання грипом і респіраторними захворюваннями; є випадки зараження діареєю.

Здійснюється оперативне реагування; МОЗ Тунісу організував кризовий штаб.

ami-tass.ru