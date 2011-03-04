28-річна жінка стане бабусею

У Великобританії, яка упевнено лідирує в світовій статистиці по підліткових вагітностях, знову відбувся випадок, що претендує на місце в книзі рекордів Гіннеса.

28-річна Келлі Джон скоро стане бабусею. У 14 років Келлі народила дочку Тіа, але її ровесник-бойфренд виявився нездатний в своєму віці звалити на плечі тягар сім`ї і батьківства, внаслідок чого Келлі довелося виховувати дочку самостійно, не забуваючи їй періодично нагадувати, що рання вагітність ні до чого хорошому не приводить. І ось 14-річна Тіа, не послухавши порад матері, заявила їй, що збирається народжувати дитину.

Не дивлячись на те, що 15-річний бойфренд Тії, Шем Девіс, заявляє про те, що дуже хоче мати сім`ю і всіма силами піклуватиметься про благополуччя дитини, Келлі побоюється, що внука їй доведеться ростити своїми силами, забезпечуючи сім`ю скромною зарплатою офіціантки в 368 фунтів, що приблизно відповідає 600 доларам.

Після народження дитини 47-річна мати Девіса претендуватиме на звання наймолодшої прабабусі в світі.

deti.mail.ru