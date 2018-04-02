Як зробити "генеральне прибирання" організму

Очищення організму на кшталт прибирання в захаращеній будівлі - щоб все пройшло швидко і гладко, спершу потрібно добре продумати план дій, визначити, що куди переставити і в якому порядку.

«Немає нічого більш негігієнічного, ніж життя», - подейкував Томас Манн. У зіткненні з ним відбуваються цікаві речі, в тому числі і забруднення. Внутрішні і зовнішні. І кожній людині є одна спільна риса - ми всі залежимо від тендітної й ніжної посудини - нашого тіла. Поки що все в нормі, залежність практично не відчувається, але варто розболітися зубу, розстроїтися кишечнику або, ще гірше, підчепити інфекцію, і найсильніший світу цього перетворюється на звичайного нещасного хворого. Як би не була важка подібна залежність, воювати з власним тілом марно і безглуздо.

Послідовність і дисципліна

Перший крок - відмова від шкідливої їжі: всіляких фастфудів, синтетичних напоїв, жирного, гострого і солоного, кофеїну, нікотину та алкоголю. Також бажано звести до мінімуму вживання м`ясних страв і незбираного молока. Така дієта зовсім не означає повну відмову від їжі. Ваш ослаблений харчовим сміттям організм ще не готовий до таких рішучих заходів. Спершу варто погодувати його фруктами, злаками, кисломолочними виробами. Не забувайте пити - багато і часто, не менше двох літрів чистої води щодня. Природно, вода повинна бути не кип`яченої і не з-під крана - зайвих металів вашому тілу і так вистачає. Перегином буде і дистильована вода - чисте Н2О геть позбавлене корисних бактерій і мікроелементів. Найкращий варіант - мінеральна вода без газу. Але і тут варто бути обережним: всі мінеральні води діляться на кислі та лужні, одні корисні при виразках і гастритах, інші ці самі хвороби можуть спровокувати. Знову-таки не уникайте консультацій лікаря-професіонала.

Кишечник позачергово Після двотижневої як мінімум підготовки можна приступати і до безпосереднього очищення, якщо воно все ще потрібне. Адже сам по собі перехід на здорову їжу створює необхідні умови для очищення всіх органів і систем природним шляхом. Але, припустимо, ми вирішили рухатися далі, з чого почати? Величезною помилкою буде лікування печінки або нирок без попередньої підготовки кишечника: всі вимиті шлаки відразу ж опиняться в тонкій і товстій кишках і за відсутності там належної мікрофлори швидко адсорбуються. А навіщо нам, питається, зайвий раз отруювати організм? Отже, вирішено - чистимо кишечник. Багато голосують за повільну очиску за допомогою поглинання біфідо-і лактобактерій. Проголосуємо і ми.

Крок номер три - очищення печінки і нирок Для початку повертаємося до початку статті і згадуємо, чи ходили ми до лікаря і що він нам сказав. І це аж ніяк не голослівне повчання: якщо десь у глибинах нашого тіла причаїлися каміння чи пісок, а ми їх виженемо на світ божий без медичної допомоги, горе буде і нам, і нашому організму. Тому перевіряємо і діємо ніжно і делікатно, як ніби стираємо пил з антикварної венеціанської вази. Ніяких «ядерних» і супердієвих рецептів!

Нирки найпростіше очистити кавуном: і смачно, і прийнятно, і не шкідливо. Звичайно, баштанна культура повинна бути натуральною і придбаною у надійних людей. Найкраще проводити таку терапію в кінці літа – на початку осені, коли відсоток штучних кавунів на ринку мінімальний.

Ще більш простий спосіб очищення нирок - вживання соків. Природно, харчуватися при цьому потрібно тільки здоровою їжею. Корисними будуть березовий, чорничний, гарбузовий, суничний, морквяний і обліпиховий сік. І не варто спокушатися промисловими соками в яскравих упаковках.

Печінку чистити потрібно так само дбайливо, без перегинів і фанатизму. Корисною буде гречана каша на воді. Страву цю потрібно готувати без солі, олії і спецій з розрахунку 50 грам гречаної січки (саме січки) на 200 мілілітрів води. Приймати цілющу кашу краще всього на ніч, після чого лягти на правий бік, поклавши під нього грілку з теплою (теплою, а не гарячою!) водою. Трохи дорожче обійдеться лікування неочищеним рисом. Натщесерце, випивши склянку води за годину до прийому їжі, потрібно з`їсти попередньо відварений без солі і олії рис. Після трапези 4:00 забороняється що-небудь їсти і навіть пити. Приймаючи кашу протягом тижня, ви повністю очистіть організм (не тільки печінка) від токсинів і канцерогенів.

Чотири заповіді домашнього лікування Заповідь перша: постійне очищення шкідливе. З кожною методикою очищення, роботою над кожним органом повинно пройти не менше тижня. Повторні маніпуляції варто проводити не раніше ніж через 2-3 місяці.

Заповідь друга: чистимо органи по черзі і послідовно. Спочатку працюємо над кишечником, а потім, з мінімальним інтервалом у тиждень, приступаємо до печінки, потім до нирок і т.д.

Заповідь третя: краще довше, але м`якше. Радикальні способи швидкого очищення, що загрожують здоров`ю, нам не підходять. Наше тіло зовсім не та область, де доречний екстрим.

Заповідь четверта і остання: де прибирають, там не смітять. Який сенс терпіти дієти, їсти позбавлені смаку каші і пити відвари, а після закінчення лікування знову братися за хот-доги і чіпси? Чи варто прибирати в квартирі, якщо ви збираєтеся тут же завалити її мотлохом?