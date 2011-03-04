На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,7, внаслідок чого в одному з селищ обрушилася частина будівель.

Епіцентр землетрусу знаходився в 54 кілометрах на схід від міста Сурігао в провінції Південний Сурігао, повідомляє «Газета.ру».

У селищі Карраскал, що розташовано на півдні архіпелагу, обрушилися стіни кількох будівель, зокрема обвалилась стіна церкви. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.