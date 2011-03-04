Чому короп найнебезпечніша риба

Перше у своєму роді дослідження було проведено ізраїльськими лікарями з клініки "Шиба" - протягом року вони вивчали, кістки якої риби стають причиною найбільшої кількості травм у людини.

Лікарі відзначають, що найбільша кількість травм відбувалася вдома, під час суботньої сімейної вечері: з 108 ізраїльтян 94 подавилися кісткою вдома, тоді як у ресторані кісточки застрягали в горлі лише у 14.

48 відсотків завершили трапезу не на дивані, а в приймальні у лікаря, - це чоловіки, середній вік яких складав 46 років. Лікарі, втім, відзначають, що провина за застряглі в горлі кістки лежить не тільки на рибі - під час їжі люди багато розмовляють і від цього часто давляться.

Друге місце за травмонебезпечність займає морський лящ або дорада (15 травм). Третє місце віддано телапіі (8 випадків), потім йде нільський окунь (4 випадки) і хек (3 випадки).

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