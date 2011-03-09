Новини про катастрофи погано відбиваються на дитячій психіці

У новинних програмах часто освітлюють природні катастрофи, на зразок недавнього землетрусу в Новій Зеландії або повені в Квінсленді, Австралія. Експерти Асоціації "Діти і ЗМІ" говорять про небезпеку впливу подібних сюжетів на дитяче сприйняття світу, повідомляє The Sydney Morning Herald.

За статистикою, близько чверті дорослих людей переконана: їх страхи перед клоунами і акулами родом з дитинства, і виною тому дія ЗМІ. Суть проблеми полягає в тому, що дитяча психіка, що не сформувалася, вбирає, як губка, всю інформацію. Дитина не просто співчуває тим, хто постраждав при різних катастрофах. Вона стає співучасником переживань.

"У дитини, що побачила в новинах картини страшних наслідків повені в Тувумбі, Квінсленд, потенційно вищий шанс набути в майбутньому страх перед водою. Діти відразу проектують ситуацію на себе, вважаючи, що можуть бути залучені в жахливі події", - заявив Уейн Варбертон, заступник директора Науково-дослідного центру Дитинства і Сім`ї при Університеті Макуорі.

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