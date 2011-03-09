Кращі продукти-антидепресанти

На першому місці натуральний йогурт. Йогурт багатий амінокислотою тирозином, здатний збільшувати рівень серотоніну мозку.

На другому місці – темний шоколад. У шоколаді міститься фенетиламін, який здатний активізувати взаємодію клітин мозку, що сприяє збереженню позитивного настрою і поліпшенню працездатності.

На третьому місці – цитрусові. У них містяться природні цукри і вітамін С, необхідні для мозку.

На четвертому місці – мигдаль. Вітамін В2, вітамін Е, магній і цинк містяться в горіхах мигдаля. Для підтримки розумового тонусу і гарного настрою рекомендується вживати ці вітаміни і мікроелементи.

На п`ятому місці – трав`яний чай. Найбільш ефективним чаєм є чай з ромашкою і жасмином, який має заспокійливий, тонізуючий ефект.

На шостому місці – риба. У рибі містяться вітаміни В6 і В12, які здатні захистити організм від стресу.

На сьомому місці – капуста брокколі. За словами індійського імунолога Шикха Шарму, капусту необхідно додавати у вигляді гарніру до різних страв. У капусті містяться рослинні білки, амінокислоти, що є кращим “паливом” для мозку.

На восьмому місці – часник. У часнику містяться активні ферменти, які сприяють зниженню негативної дії на нервові клітини навколишнього середовища.

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