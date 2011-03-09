Фахівці з Асоціації по культивуванню при Науково-дослідному інституті Агаркара, лікарі Сміт Нілегоанкар і Вайшалі Агте, виявили пребіотичні властивості у декількох сортів манго.

Пребіотики – це речовини, які допомагають засвоюватися речовинам в організмі, стимулюють зростання і активність бактерій травної системи. Компоненти, що входять до складу пребіотичних продуктів, корисні при різних захворюваннях, і можуть полегшувати стан хворих раком і діабетом. Відкриті ученими унікальні властивості манго дають медикам нові можливості використання фрукта.

Крім того, наявність вуглеводів і фенольних сполук у фрукті, а також велика кількість бета-каротину, вітаміну E і селену дає могутній антиоксидантний ефект.

Відкриття дослідників вже одержало декілька нагород і було схвалене представниками харчової промисловості.

grtribune.ru