103-річну британку ніколи не цікавили чоловіки

103-річна Гледіс Гаф каже, що ніколи не цікавилася інтимними стосунками, а також ніколи не палила, не приймала наркотики і жодного разу в житті не куштувала алкоголь.

- Я не була заміжня, і у мене ніколи не було бойфренда. Та мене просто ніколи не цікавили чоловіки! - заявила Гаф.

Все своє життя жінка подорожувала по світу зі своєю сестрою Едною, що померла в 1996 році у віці 85 років.

- Так, нами завжди цікавилися молоді люди, але ми не звертали на них уваги і насолоджувалися спілкуванням одна з одною.

На думку жінки, саме її стриманість у всьому принесла їй довгі роки життя.

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