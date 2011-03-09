103-річну британку ніколи не цікавили чоловіки
10:38, 09 березня 2011Зарубіжні новини
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Секрет довголіття - стриманість
103-річна Гледіс Гаф каже, що ніколи не цікавилася інтимними стосунками, а також ніколи не палила, не приймала наркотики і жодного разу в житті не куштувала алкоголь.
- Я не була заміжня, і у мене ніколи не було бойфренда. Та мене просто ніколи не цікавили чоловіки! - заявила Гаф.
Все своє життя жінка подорожувала по світу зі своєю сестрою Едною, що померла в 1996 році у віці 85 років.
- Так, нами завжди цікавилися молоді люди, але ми не звертали на них уваги і насолоджувалися спілкуванням одна з одною.
На думку жінки, саме її стриманість у всьому принесла їй довгі роки життя.
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