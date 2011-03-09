Як боротися з лупою

Відвар для обполіскування

Інгредієнти: листя кропиви дводомної, столовий оцет.

100 грамів листя залити 0,5 л столового оцту і 0,5 л води, поставити на вогонь і прокип`ятити протягом півгодини. Остудженим відваром протирати шкіру голови одноразово щодня впродовж 10 днів. Зберігати відвар в прохолодному місці.

Настій з шавлії для примочок

Інгредієнти: суха трава шавлії, спирт.

5-10 грамів трави залити половиною склянки спирту (можна водою) і дати настоятися протягом доби. Використовувати як примочки до шкіри голови.

Настоянка календули

Інгредієнти: спиртна настоянка календули -10 частин, касторова олія -1 частина.

Компоненти змішати і одержаною сумішшю протирати шкіру голови до 2-3 разів в тиждень.

Відвар з деревію

Інгредієнти: трава деревію.

4 ст. ложок компоненту залити 0,5 л води, поставити на вогонь і кип`ятити протягом 5 хвилин. Відвар втирати в шкіру голови щодня. Термін лікування – 1,5-2 місяці.

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