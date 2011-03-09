Як боротися з лупою
Робимо спеціальні обполіскування
Відвар для обполіскування
Інгредієнти: листя кропиви дводомної, столовий оцет.
100 грамів листя залити 0,5 л столового оцту і 0,5 л води, поставити на вогонь і прокип`ятити протягом півгодини. Остудженим відваром протирати шкіру голови одноразово щодня впродовж 10 днів. Зберігати відвар в прохолодному місці.
Настій з шавлії для примочок
Інгредієнти: суха трава шавлії, спирт.
5-10 грамів трави залити половиною склянки спирту (можна водою) і дати настоятися протягом доби. Використовувати як примочки до шкіри голови.
Настоянка календули
Інгредієнти: спиртна настоянка календули -10 частин, касторова олія -1 частина.
Компоненти змішати і одержаною сумішшю протирати шкіру голови до 2-3 разів в тиждень.
Відвар з деревію
Інгредієнти: трава деревію.
4 ст. ложок компоненту залити 0,5 л води, поставити на вогонь і кип`ятити протягом 5 хвилин. Відвар втирати в шкіру голови щодня. Термін лікування – 1,5-2 місяці.