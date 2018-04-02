Родимки - карта здоров'я і вдачі

У наш час популярність родимок нижча, ніж в середні віки. Навіть навпаки – через можливість переродження родимок в грізне захворювання - меланому, лікарі рекомендують видаляти деякі з них, а за іншими уважно спостерігати. Але все одно багато людей вірять в старовинне повір`я, що чим більше у людини родимок - тим вона щасливіша. Вони допомагають передбачити долю або розгадати характер навколишніх людей, виходячи з того, де розташовані родимки.

Значення має і форма, і насиченість кольору тієї або іншої родимки. Нерідкі випадки, коли декілька родимок утворюють яку-небудь фігуру. Найнещасливішою вважається форма хреста. Також не принесуть добра родимки у формі квадрата і зірки. Родимки у формі трикутника, навпаки, принесуть людині багато щастя.

Не завжди родимки - це небезпечно. Вони можуть бути і "родзинкою" обличчя, по них навіть можна вгадувати характер людини.

1. Точка знаменитого "третього ока", око Шиви. Той, у кого воно є, має нескінченну інтуїцію, розум і жадобу знань з ухилом в містицизм.

2. Пристрасна, ревнива, легкодратівлива людина.

3. Поетична натура, схильність до інтелектуальних професій.

4. Ця родимка – свідоцтво глибокої любові і подружньої вірності, а також чуттєвості і щедрості.

5. Мінливий, заплутаний темперамент і короткочасні романи.

6. Пристрасть до подорожей, фантазія і творчість.

7. Необгрунтовані ревнощі, переважання егоцентричності в характері.

8. Безмежна чуттєвість. Подружнє життя багате переживаннями.

9. У тому, що стосується любові, схильність до необгрунтованого відчуття провини і схильність до сварок.

10. Чудова пам`ять, дипломатичність, приземленість.

11. Смак до ускладнення любовних стосунків і до всього забороненого.

12. Заплутані сентиментальні зв`язки, людина без залишку віддається пристрасті.

13. Часті сварки і швидкі примирення. Плотська любов переважає над платонічною.

14. Піднесений і містичний склад розуму, відчуття уселенської любові і неабияка доля.

15. Незалежність, любов до задоволень і подорожей.

16. Жадання материнства (батьківства), щедрість, вірність.

17. Приголомшливий спокусник, схильність до шокуючої поведінки і скандальних подій. Любов до різноманітності, але до шлюбу ставиться серйозно.

18. Перемога чуттєвості над рештою якостей. Фантазія і оригінальність.

19. Схильність до ревнощів, жадання єдиної і великої любові.

20. Важкий характер, схильність до депресій.

21. Смак до мінливості як в інтелектуальній, так і в любовній сфері. І звичайно ж заплутані зв`язки.

22. Підкреслений еротизм, сексуальність і невірність.

23. Ясний розум, впорядкованість. Воля до зростання як духовного, так і матеріального.

24. Ніжна психіка і здоров`я, незахищеність.

25. Бажання мати традиційну, міцну сім`ю. У спілкуванні мила і урівноважена людина. Любов до спокійного життя і схильність до консервативних поглядів.

Значення родимок на тілі у жінок

На грудях: якщо родимка з правого боку, її значення - ви часто кидаєтеся з однієї крайності в іншу. Ваше життя складається із зльотів і падінь. Значення родимки з лівого боку указує на великодушний і трохи легковажний характер.

На талії: родимка обдарує вас безліччю дітей. Чим більша пляма, тим численніше ваше потомство.

На плечах: вас супроводить успіх. Значення родимки на лівому плечі - фінансові труднощі.

На кисті: значення темних родимок - захоплююча кар`єра, щастя, багатство.

На руці: у вас є дар, який принесе вам успіх і щастя.

На кісточці: незалежність, працьовитість, енергійність.

Значення родимок на тілі у чоловіків

На лобі: значення родимок з правого боку - слава і щастя.

На вухах: у вас не буває турбот.

На шиї: якщо родимка розташована збоку, то її значення - вас чекає нелегке життя. Шия відмічена спереду, можете сподіватися на запаморочливу кар`єру.

На підборідді: ви користуєтеся пошаною.

На щелепі: ознака поганого стану здоров`я або ж безладного способу життя, особливо якщо пляма з лівого боку.

На плечах: ваше життя повне труднощів, але ви працюєте, як віл.

На ребрах: значення родимок з правого боку - нерішучість. Ви часто поводитеся нетактовно. Значення родимок з лівого боку - якості ці компенсуються відчуттям гумору.

На спині: ви відкрита і чесна людина, схильна побурчати.

На ногах: значення родимок - нерішучість.

На сідницях: схильність до неробства і поступливості.

На ступнях: якщо родимка на обох ступнях, ви любите подорожувати. Якщо тільки на правій - вашим мріям не судиться збутися. Якщо родимка на лівій ступні, ви дотепні і мрійливі.

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