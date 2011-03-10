Яка трава ефективна в лікуванні артриту

Натуральний продукт з традиційних китайських лікарських рослин, що використовують протягом сотень років для лікування багатьох хвороб, протистоїть ревматоїдному артриту і раку, блокуючи ген контрольного механізму в клітині. Екстракт з китайської трави має протизапальний, імуносупресивний і протипухлинний вплив, встановили фармакологи Університету Джона Хопкінса / США /.

Активна сполука, яку містить рослина під назвою триптолід зупиняє також ріст ракових клітин навіть при дуже низьких дозах. Результати дослідження показали, що триптолід безпосередньо блокує ферментативну активність одного з 10 білків - білка XPB, завдяки чому виявляються його ефекти проти основних запальних процесів, що провокують прогресію артриту. Крім того, екстракт з китайської трави блокує розповсюдження ракових клітин пухлини.

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