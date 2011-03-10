Цілющі властивості зеленого чаю з лимоном

Профілактику раку, хвороб серця та інсульту можна проводити, насолоджуючись зеленим чаєм з лимоном. Вчені стверджують, що взаємодія речовин цих інгредієнтів перетворює цей простий напій у лікувальний.

Вітамін С підвищує антиокисні властивості чаю, під його впливом зростає кількість речовин катехінів - органічних речовин з групи флавоноїдів, які і є потужними антиоксидантами.

До речі, катехіни містяться ще в більших кількостях, ніж у зеленому, і в білому чаї. Велика кількість цих корисних речовин виявлено в багатьох плодах і ягодах.

medpravda.com