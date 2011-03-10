Цілющі властивості зеленого чаю з лимоном
08:53, 10 березня 2011Зарубіжні новини
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Зростає кількість катехінів
Профілактику раку, хвороб серця та інсульту можна проводити, насолоджуючись зеленим чаєм з лимоном. Вчені стверджують, що взаємодія речовин цих інгредієнтів перетворює цей простий напій у лікувальний.
Вітамін С підвищує антиокисні властивості чаю, під його впливом зростає кількість речовин катехінів - органічних речовин з групи флавоноїдів, які і є потужними антиоксидантами.
До речі, катехіни містяться ще в більших кількостях, ніж у зеленому, і в білому чаї. Велика кількість цих корисних речовин виявлено в багатьох плодах і ягодах.
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