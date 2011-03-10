Солодкі напої підвищують тиск

Підсолоджені напої, такі як содова і фруктові напої, підвищують артеріальний тиск, а в довгостроковій перспективі - ризик інсульту і серцевих хвороб. До такого висновку прийшли кардіологи Imperial College London, проаналізувавши раціон серед 2 тис. осіб у віці від 40 до 59 років. Кожен випитий напій, з високими рівнями цукру в складі, в день підвищує артеріальний тиск систоли на 1,6 міліметра ртутного стовпа /мм рт.ст./. Крім того, ті, хто пив багато солодких напоїв щоденно, одержував на 400 більше так званих порожніх калорій - що не насичують, але осідають у вигляді жирових відкладень.

Ті, хто пив підсолоджені напої, також очевидно дотримувалися менш здорового раціону загалом, одержуючи з продуктами менше мінералів і вітамінів, таких як магній, калій і кальцій, які роблять благотворний вплив на артеріальний тиск і серцево-судинну функцію. За словами англійських лікарів, люди повинні вибирати альтернативу солодким напоям, наприклад, несолодкий чай або просто воду, оскільки тим самим вони не тільки стабілізують тиск, але і поліпшать здоров`я серця, вагу і запобіжать ймовірності діабету.

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