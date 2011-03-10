У чому цінність озокериту

Озокерит в дослівному перекладі означає той, що "пахне воском". Після відповідної обробки він зовні нагадує бджолиний віск.

Використання озокериту має протизапальну і анальгетичну дію і підсилює гемодинаміку в пошкодженому органі.

Озокерит ("чорний віск", або "застиглі сльози землі", як його називають в народі) був відомий в Прикарпатті так само давно, як нафта, причому використовувався він, в основному, для виготовлення свічок і ліків.

Завдяки вельми низькій теплопровідності, аплікації озокериту на шкірні покриви при температурі 60-70°С не викликають опіків. Цьому сприяє також те, що відразу після накладення озокерит твердне і оберігає шкіру від подальших гарячіших шарів.

Основна властивість озокериту як терапевтичного засобу полягає в значному посиленні периферичного кровообігу і обміну речовин, що має розсіюючу, протизапальну і антисептичну дію.

На курорті накопичений значний досвід озокерито-терапії при різних захворюваннях. Найбільш широке застосування одержав медичний озокерит, що складається з рудного петролатуму і парафіну. На початку 80-х років з`явилися нові препарати на основі жильного озокериту водного виварювання.

Для нашкірних аплікацій застосовується медичний озокерит, (кюветно-аплікаційний спосіб) і озокерафінова серветка. У озокеритовому відділенні вам запропонують:

— озокеритові аплікації;

— озокеритові вагинальні тампони;

— озокеритові грілки;

— озокеритолікування парадонтозу.

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