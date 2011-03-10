У чому цінність озокериту
У пошкодженому органі посилюється рух крові
Озокерит в дослівному перекладі означає той, що "пахне воском". Після відповідної обробки він зовні нагадує бджолиний віск.
Використання озокериту має протизапальну і анальгетичну дію і підсилює гемодинаміку в пошкодженому органі.
Озокерит ("чорний віск", або "застиглі сльози землі", як його називають в народі) був відомий в Прикарпатті так само давно, як нафта, причому використовувався він, в основному, для виготовлення свічок і ліків.
Завдяки вельми низькій теплопровідності, аплікації озокериту на шкірні покриви при температурі 60-70°С не викликають опіків. Цьому сприяє також те, що відразу після накладення озокерит твердне і оберігає шкіру від подальших гарячіших шарів.
Основна властивість озокериту як терапевтичного засобу полягає в значному посиленні периферичного кровообігу і обміну речовин, що має розсіюючу, протизапальну і антисептичну дію.
На курорті накопичений значний досвід озокерито-терапії при різних захворюваннях. Найбільш широке застосування одержав медичний озокерит, що складається з рудного петролатуму і парафіну. На початку 80-х років з`явилися нові препарати на основі жильного озокериту водного виварювання.
Для нашкірних аплікацій застосовується медичний озокерит, (кюветно-аплікаційний спосіб) і озокерафінова серветка. У озокеритовому відділенні вам запропонують:
— озокеритові аплікації;
— озокеритові вагинальні тампони;
— озокеритові грілки;
— озокеритолікування парадонтозу.