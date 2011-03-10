13 осіб загинули в результаті землетрусу в Китаї
11:57, 10 березня 2011Зарубіжні новини
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І більш як 120 постраждали
Щонайменше 13 чоловік загинули і 126 постраждали сьогодні від сильного землетрусу на південному заході Китаю.
За повідомленням агентства «Сіньхуа», магнітуда землетрусу становила близько 6. В результаті підземних поштовхів обрушилася частина супермаркету в одному з міст провінції Юньнань. Повідомляється й про інші руйнування.
Епіцентр землетрусу знаходився в гірському районі біля кордону з М’янмою, повідомляє радіо «Свобода».
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