13 осіб загинули в результаті землетрусу в Китаї

Щонайменше 13 чоловік загинули і 126 постраждали сьогодні від сильного землетрусу на південному заході Китаю.

За повідомленням агентства «Сіньхуа», магнітуда землетрусу становила близько 6. В результаті підземних поштовхів обрушилася частина супермаркету в одному з міст провінції Юньнань. Повідомляється й про інші руйнування.

Епіцентр землетрусу знаходився в гірському районі біля кордону з М’янмою, повідомляє радіо «Свобода».