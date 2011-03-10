У Росії лікар лікує пацієнтів анекдотами

Челябінський лікар тяжкохворих пацієнтів ставить на ноги звичайними анекдотами і пантомімами. Унікальний метод нормалізує тиск і навіть допомагає в лікуванні раку .

На прийом до психотерапевта пацієнти поспішають із задоволенням. Лікар смішить людей до сліз, зате після дружного реготу вони покидають його сеанси повні сил і здоров`я, повідомляє Правда.ру.

38-річний Андрій Скутіна вже десять років займається вивченням сміху і його впливом на організм людини. Грунтуючись на дослідженнях зарубіжних учених, він вивів свою власну формулу довголіття. Так, на практиці він довів, що після сеансів сміхотерапії кожна клітинка тіла стає мов нова.

За його словами, сміх лікує від дуже багатьох хвороб, наприклад, від застуди. Регіт вбиває антитіла і зовнішні інфекційні мікроорганізми. «Лише десять хвилин веселості знижують тиск на 10 - 20 міліметрів ртутного стовпа. Головні болі як рукою знімає, поліпшується склад крові, проходить тиск, зміцнюється імунітет, зменшуються напади астми, а сон стає як у немовляти», - розповів лікар.

focus.ua