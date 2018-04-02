Що насправді приховує діагноз "дисбактеріоз"?





Тобі поставили діагноз — дисбактеріоз. Перш ніж бігти в аптеку, розберися в причинах і наслідках! Останніми роками діагноз дисбактеріоз ставлять так само часто, як і ГРВІ в період епідемії. Що ховається за цим популярним діагнозом? Реальне захворювання або просто небажання чи невміння лікаря розібратися в першопричині порушень діяльності кишечнику? Наші невидимі помічники

Нам постійно доводиться контактувати з мікроорганізмами навколишнього середовища і тими, які живуть на поверхні шкіри і слизових оболонок, а також усередині нашого організму, зокрема, в кишечнику, де їх більше всього. В ході еволюції організм людини і мікроорганізми навчилися не тільки співіснувати, але і отримувати з такого тісного контакту максимальну користь.

Це взаємовигідна співпраця, або, кажучи науковою мовою, симбіоз, дозволяє бактеріям одержувати необхідні їм живильні речовини і «дах над головою». При цьому бактерії і самі не залишаються у боргу: виробляють ферменти, допомагаючи нам краще переварювати пищу, регулюють зворотне всмоктування в кишечнику жовчних кислот, статевих гормонів, холестерину, беруть участь у водно-сольовому обміні. Бактерії виділяють життєво необхідні речовини (вітаміни, антибіотики, гормони і т.д.), знешкоджують різні токсини, служать джерелом енергії. Величезну роль вони грають в підтримці імунітету, протидії злоякісним новоутворенням. Корисні мікроорганізми, не бажаючи втратити «насиджене місце», відчайдушно борються з іншими, хвороботворними для людини. Таким чином, стабільна мікрофлора захищає кишечник від його заселення сторонніми мікробами.

«Демографічні проблеми» маленького світу

Буває так, що природний баланс мікроорганізмів порушується: змінюється їх кількісний і якісний склад. Існує безліч причин, які можуть привести до такого збою, наприклад, банальне переїдання або емоційно насичений день. Але в здоровому організмі збій буває дуже короткочасним: навіть після такої «радикальної» процедури, як гідроколонотерапія, первинний мікробний пейзаж відновлюється протягом декількох годинників, максимум за добу.

Але організм, ослаблений постійними стресами, неправильним харчуванням або модними дієтами, безконтрольним самолікуванням, особливо з використанням антибіотиків, вже не в силах утримати своїх маленьких помічників, і ті починають гинути. А свято місце, як відомо, порожнім не буває! І звільнену «житлоплощу» захоплюють гриби і хвороботворні бактерії.

І ось тоді людина починає бігати по лікарях! Його картка обростає величезною кількістю найрізноматнітніших діагнозів, що часто суперечать один одному, або з`являється загадковий запис – дисбактеріоз кишечнику.

Причинно-наслідкова плутанина

Зазвичай на дисбактеріоз прийнято звалювати всі біди, які стосуються порушень, пов’язаних з випорожненням та іншими недугами. А якщо виявили винуватця, призначається і відповідна терапія, яка покликана тим або іншим способом збільшити кількість корисних бактерій і зменшити число шкідливих. Також проводяться заходи щодо усунення інтоксикації, тобто хронічного отруєння організму, підтримується функція печінки. Проте все це напівзаходи. Адже якщо одного разу виник дисбактеріоз, де гарантія, що він не з`явиться знову?

Дисбактеріоз кишечнику – поняття мікробіологічне, таке, що характеризує порушення співвідношення представників кишкової мікрофлори. Це не діагноз, це симптом, супутній якійсь хворобі або збою в роботі організму. Є якась причина, що призвела масову загибель корисних бактерій. І всі спроби заселити ними кишечник «ззовні» приречені на провал. Тому що умови, що викликали загибель корисних мікробів, нікуди не поділися!

Завжди треба шукати причину дисбактеріозу. Просто відновлювати мікрофлору безглуздо, поки не буде виявлені і усунені стани, що викликали його.

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