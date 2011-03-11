Як позбутися вугрів і веснянок

Листя алое промити кип`яченою водою, обсушити і протягом 10 днів тримати в темному прохолодному місці. Подрібнити листя і віджати сік. Протирати шкіру свіжоприготованим соком для усунення вугрів при жирній шкірі.

Трави звіробою 20 г, трави дивосила високого 30 г. Столову ложку збору залити склянкою кип`ятку, варити 25 хв., настояти 15 хв., процідити. Приймати по склянці 2 рази на день від вугрів.

Шишок хмелю 25 г, коріння валеріани, листя вахти трилистої, плодів фенхеля (кропу) по 20 г, кора жостеру 40 г. Ст. ложку збору на склянку кип`ятку, варити 5 хв., настояти, процідити. Приймати по 2—3 склянки відвару при вуграх і висипі.

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