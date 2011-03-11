В Аргентині щеплення від грипу стануть обов`язковими відповідно до рішення уряду. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я країни Максімо Діоске.

Мова йде про потрійну вакцину проти вірусів грипу типів А/H1N, A/H3N2 і В, яка буде включена до національного календаря щеплень. За словами Діоске, вона буде "обов`язковою і безкоштовною" для дітей від 6 місяців до 2 років, вагітних жінок, породіль та медичних працівників. Безкоштовно пройти вакцинацію зможуть і пенсіонери, а також особи, які страждають від хронічних захворювань, які в поєднанні з грипом можуть призвести до летального результату. Однак такі пенсіонери повинні будуть пред`явити довідку від лікуючого лікаря.

Заступник міністра охорони здоров`я підкреслив, що "вакцинація від грипу є частиною глобальної стратегії щодо запобігання респіраторних захворювань, яку аргентинський уряд вводить в дію з наступного тижня". У Південній півкулі поступово наближається осінь, не за горами й зима, коли ризик захворіти на грип істотно зростає. Частиною превентивної кампанії аргентинської влади стане також пропаганда здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни, наприклад миття рук, а також ознайомлення з симптомами грипу, щоб запобігти поширенню захворювання.

ami-tass.ru