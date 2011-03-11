Експерти розповіли чим небезпечна жирна їжа

Любителі жирної їжі у значних кількостях ризикують не тільки видужати, а й набути захворювання печінки, на яке часто страждають любителі алкогольних напоїв, повідомили американські дослідники з Університету Джонса Хопкінса.

У ході досліджень вчені з`ясували, що пристрасть до жирних продуктів поступово вбиває Т-клітини печінки, що призводить до запальних процесів у ній. Накопичення жирів у зв`язку з постійним переїданням нерідко призводить до цирозу печінки. Надлишок жиру в організмі активує окисне напруження, внаслідок чого порушується робота Т-клітин, а потім, клітин органу в цілому, пояснили фахівці.

Експерти рекомендують не захоплюватися фаст-фудом, кондитерськими і жирними продуктами, бо це призведе не тільки до надмірної ваги, але і значно підвищує ризик виникнення цирозу печінки.

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